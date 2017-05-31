На территории Минской области с 25 мая по 05 июня 2017 года проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. С начала года зарегистрировано 17 ДТП (2016 – 30) с участием детей, в результате которых 1 ребёнок погиб (2016 – 1) и 20 (2016 – 31) детей травмированы.

9 ДТП (2016 — 13) произошли с участием детей-пассажиров, 5 (2016 — 14) – с участием детей-пешеходов, с участием детей велосипедистов 2 ДТП (2016-3), 1 ДТП с участием водителя (2016 — 1). 6 ДТП (2016 — 7) произошли по вине самих детей.

Дети-пешеходы

С участием детей – пешеходов зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 1 ребенок погиб, 4 — получили травмы. 3 ДТП совершены по вине детей. Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

28 февраля около 07.40 в п.Озерцо Минского района, 49-летний, водитель, двигаясь на автомобиле Ниссан вблизи школы по ул.Центральной в направлении д.Старое Село, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода пешехода, 15 — летнего жителя Минского района, учащегося школы. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

19 апреля около 18.00 в г.п. Мачулищи Минского района, 24-летняя местная жительница, управляя автомобилем Хундай Соларис, двигаясь вблизи жилого дома по ул.Гвардейской в направлении ул.Аэродромной, совершила наезд на перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 10-летнего мальчика, ученика 4-го класса, местного жителя. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, множественными ушибами и ссадинами мягких тканей конечностей, туловища и головы госпитализирован.

И совсем недавно произошло ДТП, к сожалению, с летальным исходом:

25 мая в 14.10 в г. Столбцы, 50-летний водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил наезд на ученицу 9 класса, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка от полученных травм погибла на месте ДТП. Известно, что на месте происшествия были обнаружены мобильный телефон и наушники к нему.

Кроме того, проблемой остаются наезды на пешеходов на пешеходных переходах. Из 5 ДТП с участием пешеходов, 2 – произошли на пешеходных переходах.

6 мая около 12.50 на 31 км автодороги Минск-Молодечно-Нарочь, вблизи д. Горошки, Минского района, 42-летний водитель, двигаясь на автомобиле Фольксваген Транспортер в направлении г. Молодечно, совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, сотрясением головного мозга, переломом кисти, множественными ушибами и ссадинами мягких тканей головы и конечностей госпитализирована.

Дети-пассажиры

Помнить о Правилах дорожного движения и быть внимательными должны не только дети, но и их родители. Ведь иногда именно взрослые чаще создают опасные ситуации для себя и для своих детей. В этих случаях страдают дети-пассажиры. С начала года на территории области произошло 9 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 13 детей получили травмы. В 4 происшествиях пострадавшие дети не были пристегнуты ремнями безопасности, а малолетние пассажиры находились в салоне автомобиля без специальных автокресел (Дзержинский, Минский, Столбцовский).

17 января около 06.45 вблизи д. Озерище, Минского района, 35-летняя водитель-женщина, двигаясь на автомобиле Опель Мерива в направлении д. Озерище, не справилась с управлением транспортного средства, съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. На момент совершения ДТП в автомобиле Опель Мерива находилось 3 детей — 2007, 2008, и 2012 г.р. – дети погибшей. В ходе проверки установлено, что водитель во время движения была пристегнута ремнем безопасности, один ребенок находился на переднем пассажирском сидении в детском кресле, был пристегнут ремнем безопасности, другие дети перевозились с нарушениями Правил безопасной перевозки.

24 апреля около 17.30 на 16 км автодороги Минск-Калачи-Мядель вблизи д. Рахманьки Минского района, 34-летняя минчанка, двигаясь на автомобиле Рено Меган в направлении г. Мяделя, на закруглении дороги не справилась с управлением транспортного средства, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажир автомобиля, 2013 г.р., жительница г. Минска, воспитанница детского сада с полученными телесными повреждениями госпитализирована. Водитель была пристегнута ремнем безопасности. Девочка находилась на заднем сидении в детском кресле, была пристегнута ремнем безопасности.

7 мая около 12.00 на 325 км автодороги гр. РФ — Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, Слуцкого района, 31-летняя жительница г. Слуцка, двигаясь на автомобиле Рено Лагуна, отвлеклась от управления, в результате чего съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии: водитель с телесными повреждениями госпитализирована, также доставлен в больницу 3-летний пассажир. Благодаря тому, что ребенок находился пристегнутым в автокресле – удалось избежать серьезных травм.

И 16 мая около 10.00 в г. Борисове, 54-летняя жительница Смолевичского района, двигаясь на автомобиле Хундай Сантафе, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся автомобилем Тойота под управлением 68-летнего водителя-женщины. В результате аварии пострадал 5-летний пассажир автомобиля Тойота. Ребенок также находился пристегнутым в автокресле. Мальчик с ушибами мягких тканей головы и правой кисти доставлен в больницу.

Напомним, согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть на дороге, не застрахован никто. Позаботьтесь заранее о своих пассажирах. Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, проследите за тем, чтобы и все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

Дети-велосипедисты

В этом году зарегистрировано 2 ДТП с участием данной категории, причем 2 ДТП произошли по вине самих же велосипедистов. Причинами аварий с несовершеннолетними велосипедистами явились: незнание Правил и невнимательность самих детей. Условие для совершения аварий — нахождение детей-велосипедистов до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без взрослых. И какраз два приведенных примера тому подтверждение:

27 мая около 14.40 в г. Борисове несовершеннолетний 13-летний велосипедист, выезжая на велосипеде со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Хундай под управлением 50-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение. Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами туловища доставлен в больницу.

28 мая около 18.00 в Червенском районе, 12 – летняя велосипедистка, двигаясь на раскладном велосипеде по правой полосе движения во встречном направлении движения транспортных средств, совершила столкновение с легковым автомобилем. В результате девочка получила телесные повреждения.

Дети-водители

В этом году зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мототранспорта.

6 мая около 19.30 в а/г Сеница, Минского района, несовершеннолетний водитель, 2002 г.р., не имея права управления транспортным средством (в/у не получал), управляя мопедом Альфа BD50QA, при проезде искусственной неровности, не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся на проезжей части. В результате ДТП подросток с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами, госпитализирован.

Указанные примеры ДТП свидетельствуют о недисциплинированности самих детей, а также об отсутствии контроля со стороны взрослых в отношении несовершеннолетних.

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст.9.4 КоАП Республики Беларусь.

В период проведения СКМ «Внимание – дети» Правилами дорожного движения предписано водителям обязательное включение ближнего света фар. Только за период проведения мероприятия с 25 мая по 5 июня прошлого года сотрудниками ОГАИ за нарушение п.166.9 ПДД к административной ответственности по ст.18.14.ч.3 КоАП Республики Беларусь привлечено 4166 водителей.

В Н И М А Н И Е!

В преддверии летних каникул Госавтоинспекция Республики Беларусь с 25 мая по 5 июня 2017 года проводит специальное комплексное мероприятие: «Внимание — дети!».

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не оставляйте их без присмотра. Световозвращающие элементы на одежде, обуви – все это поможет водителю заранее обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь возможность предпринять меры для торможения или экстренной остановки.

Особая тема – мобильные телефонов и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И конечно же, почаще напоминайте детям как вести себя на дороге и в транспорте!

Уважаемые водители! Согласно п.166.9 ПДД в период проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар во время движения в светлое время суток! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

УГАИ УВД Миноблисполкома