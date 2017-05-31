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Volkswagen сбил на переходе в Мозыре 14-летнюю девочку
01.06.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Несовершеннолетняя девочка пострадала в результате ДТП и была госпитализирована в результате наезда легкового автомобиля в Мозыре, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik Варвара Гертье
Авария произошла накануне около 13:10 на улице Гагарина районного центра.
"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что ребенок переходил проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила ранения и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда на ребенка проверку.
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Ребенка с травмами машина скорой медицинской помощи доставила в районную больницу.
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