Volkswagen сбил на переходе в Мозыре 14-летнюю девочку

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Несовершеннолетняя девочка пострадала в результате ДТП и была госпитализирована в результате наезда легкового автомобиля в Мозыре, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik Варвара Гертье Девочка попала под Renault в Гомельском районе: ребенок в реанимации

Авария произошла накануне около 13:10 на улице Гагарина районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что ребенок переходил проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила ранения и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда на ребенка проверку.