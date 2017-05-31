ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Volkswagen сбил на переходе в Мозыре 14-летнюю девочку

01.06.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Несовершеннолетняя девочка пострадала в результате ДТП и была госпитализирована в результате наезда легкового автомобиля в Мозыре, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Volkswagen сбил на переходе в Мозыре 14-летнюю девочку
© Sputnik Варвара Гертье
Девочка попала под Renault в Гомельском районе: ребенок в реанимации

Авария произошла накануне около 13:10 на улице Гагарина районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что ребенок переходил проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила ранения и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда на ребенка проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенка с травмами машина скорой медицинской помощи доставила в районную больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД подтвердило факт задержания председателя Солигорского райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика