Пропавший 10 дней назад рыбак найден на дне Мухавца вместе с машиной

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Водолазы обнаружили на дне реки Мухавец автомобиль пропавшего десять дней назад жителя Жабинки – погибший мужчина находился в машине, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Машина Volkswagen Sharan была найдена сотрудниками ОСВОД накануне в 70 метрах от моста в районе деревни Щеглики.

"В нем на водительском месте находилось тело мужчины – 44-летнего жителя Жабинки, который разыскивался как без вести пропавший с 19 мая", – сказала Дранькова.

По ее словам, на теле погибшего не было обнаружено следов криминального характера, но по факту было возбуждено уголовное дело.

Представитель УСК уточнила, при себе у мужчины было портмоне с документами и деньгами, фары машины включены, а замки дверей – открыты. Родные погибшего сообщили следователям, что 19 мая он один поехал на рыбалку.

Для выяснения причин смерти жителя Жабинки назначена судебно-медицинская экспертиза.