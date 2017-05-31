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Пропавший 10 дней назад рыбак найден на дне Мухавца вместе с машиной
01.06.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Водолазы обнаружили на дне реки Мухавец автомобиль пропавшего десять дней назад жителя Жабинки – погибший мужчина находился в машине, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Машина Volkswagen Sharan была найдена сотрудниками ОСВОД накануне в 70 метрах от моста в районе деревни Щеглики.
"В нем на водительском месте находилось тело мужчины – 44-летнего жителя Жабинки, который разыскивался как без вести пропавший с 19 мая", – сказала Дранькова.
По ее словам, на теле погибшего не было обнаружено следов криминального характера, но по факту было возбуждено уголовное дело.
Представитель УСК уточнила, при себе у мужчины было портмоне с документами и деньгами, фары машины включены, а замки дверей – открыты. Родные погибшего сообщили следователям, что 19 мая он один поехал на рыбалку.
Для выяснения причин смерти жителя Жабинки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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При себе у мужчины было портмоне с документами и деньгами, фары машины включены, а замки дверей – открыты.
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