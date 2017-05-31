Сельчанину за пойманных сетью 50 карасей насчитали $11 тыс. штрафа

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Житель Шумилинского района должен будет заплатить штраф в размере 22 тысяч рублей за пойманных в период нереста сетями 50 золотых карасей, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьера госинспекторы Городокской МРИ задержали на озере Мошно, расположенном у деревни Приозерная – тремя сетями он словил полсотни золотых карасей и восемь рыб других видов.

"Улов обойдется задержанному в круглую сумму – почти 22 тысячи рублей", – сказали в Госинспекции.

Такой большой штраф там объяснили тем, что в Витебской области еще действует нерестовый запрет (до 8 июня включительно), поэтому штраф за каждую рыбу взимается в тройном размере – каждый карась "стоит" 414 рублей.

По информации собеседников Sputnik, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.