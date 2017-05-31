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Белоруса на BMW задержали в Польше с двумя поддельными правами

01.06.2017 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 иин – Sputnik. Гражданина Беларуси – водителя легкового автомобиля задержали в Польше с поддельными водительскими удостоверениями, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.

Белоруса на BMW задержали в Польше с двумя поддельными правами
© Sputnik/
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Машина BMW была остановлена пограничным нарядом в городе Гибы (Подляшское воеводство) во время патрулирования – в авто находились двое белорусских граждан.

"Водитель предоставил права, которые вызвали подозрения у сотрудников в плане подлинности", – говорится в сообщении.

В ходе анализа документа выяснилось, что водительское удостоверение поддельное. Затем мужчина показал офицерам еще одни права, как оказалось, тоже фальшивые. В связи с этим 32-летний белорус был задержан, впоследствии он признался, что, действительно, оба документа были ненастоящими.

За совершенное правонарушение суд приговорил белоруса к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой в течение двух лет. Гражданина отпустили из полиции после уплаты им штрафа в размере двух тысяч злотых (около 540 долларов США).

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина за фальшивки получил условный срок и штраф в размере 540 долларов.

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