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Неизвестные взломали и "очистили" деревенский банкомат под Иваново
01.06.2017 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту кражи денег из банкомата в Ивановском районе, сообщил ресурс
Злоумышленник взломал банкомат в Бресте и похитил крупную сумму
Кража была совершена в ночь на 1 июня в деревне Лясковичи: злоумышленники вскрыли банкомат, находящийся в неэксплуатируемом помещении здании бывшей гостиницы, не оборудованном камерами и сигнализацией.
По словам Драньковой, факт кражи был обнаружен, когда в банк поступили данные о прекращении работы устройства: прибывшие на место сотрудники учреждения увидели, что корпус банкомата поврежден.
Сейчас в Лясковичах работает следственно-оперативная группа с привлечением экспертов ГКСЭ: они провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и изъяли улики. Был назначен ряд необходимых экспертиз.
По факту Ивановским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная в крупном размере).
Это вторая подобная кража в Брестской области за последние три месяца: в марте неизвестные
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Факт кражи был обнаружен, когда в банк поступили данные о прекращении работы устройства.
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