МИНСК, 1 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено по факту кражи денег из банкомата в Ивановском районе, сообщил ресурс BrestCITY со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Марину Дранькову.

Кража была совершена в ночь на 1 июня в деревне Лясковичи: злоумышленники вскрыли банкомат, находящийся в неэксплуатируемом помещении здании бывшей гостиницы, не оборудованном камерами и сигнализацией.

По словам Драньковой, факт кражи был обнаружен, когда в банк поступили данные о прекращении работы устройства: прибывшие на место сотрудники учреждения увидели, что корпус банкомата поврежден.

Сейчас в Лясковичах работает следственно-оперативная группа с привлечением экспертов ГКСЭ: они провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и изъяли улики. Был назначен ряд необходимых экспертиз.

По факту Ивановским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная в крупном размере).

Это вторая подобная кража в Брестской области за последние три месяца: в марте неизвестные вскрыли банкомат в областном центре, завладев крупной суммой .