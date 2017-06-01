Молочно-товарная ферма горела под Слуцком

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в здании молочно-товарной фермы в деревне Мерешино (Слуцкий район), сообщили Sputnik вМинском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 1 июня поздно вечером, около 23:40. Прибывшие на место вызова спасатели совместно с работниками хозяйства эвакуировали из здания 60 голов крупного рогатого скота.

"В результате пожара повреждена шиферная кровля на площади 130 квадратных метров", — рассказали в УМЧС.

По информации спасателей, пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты устанавливают причину пожара.

Согласно оперативной сводке регионального МЧС, за минувшие сутки на Минщине зарегистрировано семь пожаров. В частности, спасатели выезжали в Вилейку, в Дзержинский, Логойский, Слуцкий, Стародорожский и Клецкий районы. В последнем в агрогородке Кухчицы на пожаре погиб человек.