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Молочно-товарная ферма горела под Слуцком

02.06.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в здании молочно-товарной фермы в деревне Мерешино (Слуцкий район), сообщили Sputnik  вМинском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 1 июня поздно вечером, около 23:40. Прибывшие на место вызова спасатели совместно с работниками хозяйства эвакуировали из здания 60 голов крупного рогатого скота. 

"В результате пожара повреждена шиферная кровля на площади 130 квадратных метров", — рассказали в УМЧС.

По информации спасателей, пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты устанавливают причину пожара.

Согласно оперативной сводке регионального МЧС, за минувшие сутки на Минщине зарегистрировано семь пожаров. В частности, спасатели выезжали в Вилейку, в Дзержинский, Логойский, Слуцкий, Стародорожский и Клецкий районы. В последнем в агрогородке Кухчицы на пожаре погиб человек. 

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели за минувшие сутки семь раз выезжали тушить пожары. В Клецком районе в результате ЧП погиб человек.

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