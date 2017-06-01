Нагрузки — ограничены

С 23 мая по 31 августа 2017 года вводятся временные ограничения на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.





Согласно постановлению Министерства и транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 28 февраля 2017 года (в редакции постановления Минтранса № 10 от 3 апреля 2017 г. — далее Постановление), максимально допустимая нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн в отношении республиканских автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25оС.

Временные ограничения не будут распространяться на:

— транспортные средства, самоходные машины при проезде по платным республиканским автомобильным дорогам (участкам платных республиканских автомобильных) по перечню согласно приложению 2 Постановления;

— транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семенного фонда, молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых в специализированных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

— транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки;

— транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

— транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествия.

В целях обеспечения неукоснительного соблюдения перевозчиками вводимых ограничений контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в данный период времени будет осуществляться на передвижных и стационарных постах весогабаритного контроля Транспортной инспекции с использованием весоизмерительного оборудования.

Транспортная инспекция убедительно рекомендует руководителям предприятий, осуществляющих автоперевозки, либо лицам, ответственным за допуск к участию в дорожном движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, в обязательном порядке довести до сведения водителей в полном объеме информацию, касающуюся вводимых ограничений, а также принять необходимые меры по ее использованию при разработке маршрутов движения транспортных средств.

Проведенная на должном уровне работа с водительским составом по надлежащему соблюдению вводимых ограничений позволит не только не допустить нарушения установленных правил проезда тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, но и соответственно избежать начисления в соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 26.11.2011г. № 613 «О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь» компенсации ущерба, наносимого ущерба автомобильной дороге, а также внести вклад в обеспечении сохранности автомобильные дороги нашей страны в надлежащем состоянии.

На территории Минской области контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств работниками Транспортной инспекции с использованием весогабаритного оборудования осуществляется на контрольном пункте-посту весогабаритного контроля «Першаи», расположенном на 56 км автодороги М-6 (Минск-Гродно) и на контрольном пункте-посту весогабаритного контроля «Привольный», расположенном на 21-22 км автодороги М-4 (Минск-Могилев), а также на мобильных передвижных постах весогабаритного контроля.

Александр БОРОВОЙ,

начальник отдела весогабаритного контроля Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области.