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Opel сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Гомеле
02.06.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне около 14:00 на улице Быховской областного центра.
"Водитель, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода", – сообщили в ГАИ.
В инспекции также рассказали, что женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.
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Пострадавшую скорая доставила в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.
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