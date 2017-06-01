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Opel сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Гомеле

02.06.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Opel сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Гомеле
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около 14:00 на улице Быховской областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода", – сообщили в ГАИ.

В инспекции также рассказали, что женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Пострадавшую скорая доставила в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

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