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Режиссер Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии
02.06.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Известный режиссер Эмир Кустурица попал в Сербии в автоаварию, сообщил в пятницу ресурс
© Sputnik Рамиль Ситдиков
По информации портала, авария произошла накануне около 23:00 – легковой автомобиль Mercedes, на котором двигался Кустурица, на шоссе между городами Чачак и Белградом вылетел в кювет.
На место ДТП прибыли медики, они оказали режиссеру и водителю машины Виченце Савичу первую помощь.
Впоследствии и Кустурица, и его водитель были доставлены в больницу города Валево. О состоянии здоровья режиссера пока ничего не известно.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что Савич не справился с управлением автомобилем.
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По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением автомобилем.
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