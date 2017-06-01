Режиссер Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Известный режиссер Эмир Кустурица попал в Сербии в автоаварию, сообщил в пятницу ресурс Srbija Danas .



© Sputnik Рамиль Ситдиков Кустурица снимет фильм о белорусских партизанах

По информации портала, авария произошла накануне около 23:00 – легковой автомобиль Mercedes, на котором двигался Кустурица, на шоссе между городами Чачак и Белградом вылетел в кювет.

На место ДТП прибыли медики, они оказали режиссеру и водителю машины Виченце Савичу первую помощь.

Впоследствии и Кустурица, и его водитель были доставлены в больницу города Валево. О состоянии здоровья режиссера пока ничего не известно.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что Савич не справился с управлением автомобилем.