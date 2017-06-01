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В Ивановском районе взломали банкомат

02.06.2017 09:42 — ЧП | Tut.by  
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Ивановские следователи возбудили уголовное дело по факту крупной кражи из банкомата в деревне Лясковичи, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Следователи работают на месте происшествия в Ивановском районе. Фото: Александр Шульгач, BrestCITY.com

Банкомат, из которого похитили деньги, находится в здании бывшей гостиницы. Помещение не оборудовано камерами и сигнализацией. О произошедшем стало известно после того, как сотрудники банка получили сообщение о прекращении работы банкомата. Когда специалисты выехали на объект для того, чтобы установить причины сбоя, они обнаружили нарушение целости заграждений и механические повреждения корпуса.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 (кража в крупном размере). О сумме нанесенного ущерба не сообщается. Согласно Уголовному кодексу, крупным признается ущерб в 250 (5750 рублей) — 1000 (23 тысячи рублей) базовых величин.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр, исследование прилегающей территории, по изъятым вещественным доказательствам назначается ряд экспертиз. Также допрошены свидетели, истребованы сведения о функционировании банкомата, органу дознания поручено производство оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления», — сообщила Марина Дранькова.

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

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