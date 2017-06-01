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Революционный "маузер" изъяли у безработного жителя Витебска

02.06.2017 09:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции изъяли у неработающего жителя Витебска два пистолета и патроны, в отношении мужчины возбуждено дело, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Революционный "маузер" изъяли у безработного жителя Витебска
© RUPTLY.
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Пистолеты и боеприпасы были найдены в автомобильном гараже у витебчанина 18 апреля.

"Сотрудниками УВД и Железнодорожного РОВД обнаружены и изъяты пистолет "Маузер" и пистолет Макарова", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в помещении оперативники нашли также 40 патронов разного калибра и детали от стрелкового оружия.

В отношении мужчины Витебским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Мужчине в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Кроме оружия мужчина в своем автогараже хранил 40 патронов разного калибра и детали к оружию.

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