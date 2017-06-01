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Сильный ветер перевернул лодку с рыбаком на Вилейском водохранилище
02.06.2017 11:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники ОСВОД спасли на Вилейском водохранилище рыбака, надувная лодка которого перевернулась из-за сильного ветра, сообщила газета "
Информация о тонущем рыбаке поступила в ОСВОД 31 мая в 20:45 – мужчина был в полукилометре от берега, где глубина составляет около шести метров.
"Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, однако это молодечненца не остановило. Поднялись волны – лодка перевернулась", – рассказала изданию председатель районной ОСВОД Елена Гракович.
Сотрудники ОСВОД прибыли на место через десять минут и извлекли 59-летнего мужчину из воды.
По информации спасателей, в воде рыбак провел около получаса и остался жив благодаря надувному жилету. Мужчину с общим переохлаждением доставили в больницу.
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В воде пострадавший провел около получаса и остался жив благодаря надувному жилету.
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