Сильный ветер перевернул лодку с рыбаком на Вилейском водохранилище

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники ОСВОД спасли на Вилейском водохранилище рыбака, надувная лодка которого перевернулась из-за сильного ветра, сообщила газета " Край " со ссылкой на районную организацию спасателей.

Информация о тонущем рыбаке поступила в ОСВОД 31 мая в 20:45 – мужчина был в полукилометре от берега, где глубина составляет около шести метров.

"Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, однако это молодечненца не остановило. Поднялись волны – лодка перевернулась", – рассказала изданию председатель районной ОСВОД Елена Гракович.

Сотрудники ОСВОД прибыли на место через десять минут и извлекли 59-летнего мужчину из воды.

По информации спасателей, в воде рыбак провел около получаса и остался жив благодаря надувному жилету. Мужчину с общим переохлаждением доставили в больницу.