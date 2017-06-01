ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевчанка расправилась со знакомой: ударила ножом и отрезала волосы

02.06.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали жительницу Могилева, которая подозревается в нанесении ножевого ранения знакомой, сообщили "Могилевские ведомости" со ссылкой на официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елену Симонову.

Могилевчанка расправилась со знакомой: ударила ножом и отрезала волосы
© Pexels
Бес в ребро: гомельчанка зарезала в пьяной ссоре мужа

Конфликт между жительницами областного центра произошел на улице Вавилова, пострадавшая с ножевым ранением и повреждением легкого была доставлена в больницу.

По словам Симоновой, две женщины встретили потерпевшую на улице и предъявили претензии из-за якобы не отданного ранее денежного долга. Могилевчанка, которая деньги в долг у них не брала, решила скрыться в своей квартире, но преследовательницы выбили дверь.

Представитель РОВД также сообщила, что в помещении одна из нападавших ножом ударила хозяйку квартиры, а затем отрезала ей волосы. 

В настоящее время, 31-летняя подозреваемая задержана, правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт между жительницами областного центра произошел из-за якобы не отданного ранее денежного долга.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сильный ветер перевернул лодку с рыбаком на Вилейском водохранилище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика