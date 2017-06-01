|
Могилевчанка расправилась со знакомой: ударила ножом и отрезала волосы
02.06.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали жительницу Могилева, которая подозревается в нанесении ножевого ранения знакомой, сообщили "
Конфликт между жительницами областного центра произошел на улице Вавилова, пострадавшая с ножевым ранением и повреждением легкого была доставлена в больницу.
По словам Симоновой, две женщины встретили потерпевшую на улице и предъявили претензии из-за якобы не отданного ранее денежного долга. Могилевчанка, которая деньги в долг у них не брала, решила скрыться в своей квартире, но преследовательницы выбили дверь.
Представитель РОВД также сообщила, что в помещении одна из нападавших ножом ударила хозяйку квартиры, а затем отрезала ей волосы.
В настоящее время, 31-летняя подозреваемая задержана, правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт между жительницами областного центра произошел из-за якобы не отданного ранее денежного долга.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии