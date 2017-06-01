Могилевчанка расправилась со знакомой: ударила ножом и отрезала волосы

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали жительницу Могилева, которая подозревается в нанесении ножевого ранения знакомой, сообщили " Могилевские ведомости " со ссылкой на официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елену Симонову.

Конфликт между жительницами областного центра произошел на улице Вавилова, пострадавшая с ножевым ранением и повреждением легкого была доставлена в больницу.

По словам Симоновой, две женщины встретили потерпевшую на улице и предъявили претензии из-за якобы не отданного ранее денежного долга. Могилевчанка, которая деньги в долг у них не брала, решила скрыться в своей квартире, но преследовательницы выбили дверь.

Представитель РОВД также сообщила, что в помещении одна из нападавших ножом ударила хозяйку квартиры, а затем отрезала ей волосы.

В настоящее время, 31-летняя подозреваемая задержана, правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).