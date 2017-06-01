Камень Римашевского: председателю Солигорского РИК грозит до 15 лет

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Задержанному по подозрению в получении взятки председателю Солигорского районного исполнительного комитета Александру Римашевскому грозит наказание до 15 лет лишения свободы, сообщили в МВД Беларуси.

Солигорский вертикальщик был задержан 30 мая сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси, в отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки.

"Санкция статьи, по которой в отношении данного лица возбуждено уголовное дело – ч. 3. ст. 430 УК "Получение взятки", – предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказали Sputnik в МВД.

В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что расследованием дела Римашевского занимается Центральный аппарат СК. "С задержанным работают следователи, также проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления", – отметили в СК.

На чем "погорел" Римашевский

Эксперты не исключают того, что задержанный во время получения взятки председатель Солигорского райисполокома мог "погореть" на следственном эксперименте.

"На мысль о том, что оперативники ГУБОПиК устроили чиновнику так называемый следственный эксперимент, наводит сумма взятки, хотя 2,7 тысячи долларов считается взяткой в особо крупном размере", – данное мнение высказал Sputnik в пятницу эксперт в области уголовного права.

В этой связи он пояснил, что, не исключено, Римашевский уже давно был в разработке у правоохранителей. "Скорее всего, оперативники ГУБОПиК изучали алгоритм поведения вертикальщика, на это указывает и место задержания с поличным – автомобильная дорога близи деревни Камень в Копыльском районе Минской области", – сказал собеседник Sputnik.

При этом он отметил, что название деревни, возле которой задержали Римашевского, "уж очень роковое, как-будто кто-то специально выбирал".