ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безработного больничного вора задержали в Гомеле

02.06.2017 14:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле мужчину, который подозревается в совершении кражи в кабинете медперсонала одной из больниц, сообщили Sputnik в пятницу в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Безработного больничного вора задержали в Гомеле
© Фото: УСК по Витебской области / "Новополоцк Сегодня"
Пятиклассницы помогли задержать грабителя в Новополоцке

По информации правоохранителей, злоумышленник проник в учреждение здравоохранения в Новобелицком районе областного центра.

"Он в больнице из кабинета медперсонала похитил кошелек, в котором находилось 15 рублей, 51 доллар и 600 российских рублей", – сказали в департаменте.

Собеседники Sputnik сообщили, что добычей преступника также стали два кольца – золотое и кольцо, сережка из золота. Из сумки еще одной сотрудницы больницы 35-летний мужчина вытащил 80 рублей.

Безработный был задержан, в отношении него  возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина обокрал двух сотрудниц больницы, забрав у одной кошелек и вытащив у второй деньги из сумки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Камень Римашевского: председателю Солигорского РИК грозит до 15 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика