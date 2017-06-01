Безработного больничного вора задержали в Гомеле

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле мужчину, который подозревается в совершении кражи в кабинете медперсонала одной из больниц, сообщили Sputnik в пятницу в Департаменте охраны МВД Беларуси.

По информации правоохранителей, злоумышленник проник в учреждение здравоохранения в Новобелицком районе областного центра.

"Он в больнице из кабинета медперсонала похитил кошелек, в котором находилось 15 рублей, 51 доллар и 600 российских рублей", – сказали в департаменте.

Собеседники Sputnik сообщили, что добычей преступника также стали два кольца – золотое и кольцо, сережка из золота. Из сумки еще одной сотрудницы больницы 35-летний мужчина вытащил 80 рублей.

Безработный был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).