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Фотофакт: дерево упало на машину Toyota в центре Гомеля

02.06.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Упавшее в центре Гомеля дерево повредило припаркованный легковой автомобиль, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел днем в пятницу 2 июня на улице Жарковского областного центра.

Как сообщают жители города, липа, скорее всего, упала из-за ветра. В результате никто из горожан, находившихся на улице, не пострадал, автомобиль Toyota получил механические повреждения.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре в пятницу днем, порывы которого могут достигать скорости 17 м/с.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В результате никто из горожан, находившихся на улице, не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

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