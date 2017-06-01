Фотофакт: дерево упало на машину Toyota в центре Гомеля

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Упавшее в центре Гомеля дерево повредило припаркованный легковой автомобиль, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел днем в пятницу 2 июня на улице Жарковского областного центра.

Как сообщают жители города, липа, скорее всего, упала из-за ветра. В результате никто из горожан, находившихся на улице, не пострадал, автомобиль Toyota получил механические повреждения.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре в пятницу днем, порывы которого могут достигать скорости 17 м/с.