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Фотофакт: дерево упало на машину Toyota в центре Гомеля
02.06.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Упавшее в центре Гомеля дерево повредило припаркованный легковой автомобиль, сообщили в социальных сетях очевидцы.
Инцидент произошел днем в пятницу 2 июня на улице Жарковского областного центра.
Как сообщают жители города, липа, скорее всего, упала из-за ветра. В результате никто из горожан, находившихся на улице, не пострадал, автомобиль Toyota получил механические повреждения.
Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре в пятницу днем, порывы которого могут достигать скорости 17 м/с.
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В результате никто из горожан, находившихся на улице, не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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