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Гибель 9-летней девочки в Озерах: водитель Audi мог избежать наезда
02.06.2017 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Водителю автомобиля Audi, совершившему в январе текущего года в Гродненском районе смертельный наезд на 9-летнего ребенка, предъявлено обвинение, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло утром 16 января в агрогородке Озеры: 52-летний мужчина
"Двигаясь в зоне действия предупреждающего знака "Дети", водитель Audi Q7 сознательно превышал более чем на 10 км/ч максимально разрешенную на данном участке дороги скорость", – сказал Шершеневич.
Кроме того, по словам собеседника Sputnik, мужчина возле нерегулируемого перехода возле средней школы не снизил скорость, хотя должен был это сделать по ПДД и, следовательно, смог бы увидеть девочку и избежать наезда.
Шершеневич отметил, что водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи полагают, что мужчина имел возможность избежать ДТП, если бы снизил скорость возле школы.
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