Гибель 9-летней девочки в Озерах: водитель Audi мог избежать наезда

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Водителю автомобиля Audi, совершившему в январе текущего года в Гродненском районе смертельный наезд на 9-летнего ребенка, предъявлено обвинение, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Sputnik / Виктор Толочко Умерла школьница, попавшая в ДТП под Гродно

ДТП произошло утром 16 января в агрогородке Озеры: 52-летний мужчина сбил на дороге 9-летнюю девочку , которая спустя две недели от полученных травм умерла в больнице .

"Двигаясь в зоне действия предупреждающего знака "Дети", водитель Audi Q7 сознательно превышал более чем на 10 км/ч максимально разрешенную на данном участке дороги скорость", – сказал Шершеневич.

Кроме того, по словам собеседника Sputnik, мужчина возле нерегулируемого перехода возле средней школы не снизил скорость, хотя должен был это сделать по ПДД и, следовательно, смог бы увидеть девочку и избежать наезда.

Шершеневич отметил, что водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).