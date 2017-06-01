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«Опасные осадки»

02.06.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В каждом цивилизованном обществе действуют определенные нормы поведения, основанные на уважительном отношении к членам общества.

Однако, в результате действий отдельных личностей, ставящих себя выше общества, никто не может чувствовать себя в безопасности, даже находясь в дневное время в большом городе, гуляя по тротуару с ребенком или двигаясь на автомашине по дороге.

Если раньше человеку приходилось защищаться от природных явлений в виде дождя, града, снега, то сейчас, проходя мимо домов, или проезжая на автомобиле по дороге необходимо опасаться уже не природных явлений, а летящих сверху бутылок.

В сети Интернет размещена информация УВД Гродненского облисполкома о том, как в г.Гродно девушка, находясь в квартире на 9 этаже дома, решила избавиться от пустой бутылки и не нашла ничего лучшего как выбросить её в окно на автомашину Тойота Авентис.

Такие же факты имеют место и в Минской области.

Жительница Мядельского района 01.05.2016 на принадлежащей ей автомашине решила съездить в г.Молодечно к родственникам. Когда она около 13 часов проезжала по одной из улиц г.Молодечно неизвестное лицо из окна одного из близлежащих домов бросило сверху в проезжавшую автомашину пустую бутылку из-под спиртного, повредив крышу автомашины.

Прокуратурой области 25.05.2017 по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хулиганство).

Теперь поиском метателя стеклотары займутся соответствующие органы.

В случае с поврежденной автомашиной все может ограничиться её ремонтом и привлечением виновника к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Однако, любителям горячительных напитков прежде чем запустить пустую бутылку в окно, следует подумать о том, что возле домов ходят люди, гуляют дети, возможно твой же ребенок, да и сам ты в недалеком будущем также можешь оказаться мишенью для такого же любителя.

Григорий САМОЙЛИК, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области

советник юстиции  

 
Теги: Гродно
 
 
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В каждом цивилизованном обществе действуют определенные нормы поведения, основанные на уважительном отношении к членам общества. Однако, в результате действий...

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