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Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу влечет за собой уголовную ответственность

02.06.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В соответствии с основным Законом нашего государства — Конституцией, защита Отечества является обязанностью и священным долгом каждого гражданина Беларуси. Это требование запрещает гражданам уклоняться от исполнения обязанностей военной службы.

Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу влечет за собой уголовную ответственность.

Примером тому могут служить вступившие в законную силу приговоры судов Березинского и Пуховичского районов в отношении соответственно  27-летнего жителя Березинского и 22-летнего жителя Пуховичского районов, обвиняемых  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 435 УК Республики Беларусь.

Установлено, что молодые люди, являясь призывниками и будучи обязанными прибыть в военные комиссариаты на мероприятия призыва на срочную воинскую службу в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2016 года № 51 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и призыве граждан на срочную военную службу в феврале-мае 2016 года», не явились без уважительных причин по повесткам в установленные сроки в РВК на заседания призывной комиссии, а также для прохождения медицинского обследования, чем совершили уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.

Приговором суда Березинского района 27-летнему мужчине назначено наказание в виде 2 месяцев ареста, а приговором суда Пуховичского района 22-летнему местному жителю – в виде штрафа в размере 100 базовых величин.

Вместо того, чтобы с гордостью 18 месяцев проходить военную службу, закаляя характер, получая полезные навыки, приобретая армейских друзей, эти молодые люди в свои 22 и 27 лет получили судимость и настороженное отношение к себе со стороны окружающих как к лицам, однажды преступившим закон…

Владимир МОКАТ, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области советник юстиции

 
 
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В соответствии с основным Законом нашего государства — Конституцией, защита Отечества является обязанностью и священным долгом каждого гражданина Беларуси....

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