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Белорус может на 7 лет лишиться свободы за контрабанду боевых патронов

02.06.2017 17:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-литовской границе гражданина, который пытался вывезти в Литву 16 боевых патронов, спрятав их в бампере своего автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Белорус может на 7 лет лишиться свободы за контрабанду боевых патронов
© Фото: ГПК Беларуси
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Мужчину остановили 27 мая в пункте упрощенного пропуска "Дотишки" – информацию о контрабанде сотрудники ГПК получили от местных жителей.

"В Литву гражданин нашей страны пытался перевезти 16 боевых патронов калибра 7,62 миллиметра", – сказали в ГПК.

По информации собеседников Sputnik, белорус подготовился к пересечению границы с незаконным грузом: патроны он завернул в ткань и спрятал в заднем бампере машины.

Пограничники передали задержанного, боеприпасы и машину оперативникам Вороновского РОВД. В отношении мужчины было возбуждено  уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ): контрабандисту в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до семи лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина подготовился к пересечению границы с незаконным грузом: патроны он завернул в ткань и спрятал в заднем бампере машины.

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