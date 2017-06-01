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Белорус может на 7 лет лишиться свободы за контрабанду боевых патронов
02.06.2017 17:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-литовской границе гражданина, который пытался вывезти в Литву 16 боевых патронов, спрятав их в бампере своего автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Фото: ГПК Беларуси
Мужчину остановили 27 мая в пункте упрощенного пропуска "Дотишки" – информацию о контрабанде сотрудники ГПК получили от местных жителей.
"В Литву гражданин нашей страны пытался перевезти 16 боевых патронов калибра 7,62 миллиметра", – сказали в ГПК.
По информации собеседников Sputnik, белорус подготовился к пересечению границы с незаконным грузом: патроны он завернул в ткань и спрятал в заднем бампере машины.
Пограничники передали задержанного, боеприпасы и машину оперативникам Вороновского РОВД. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ): контрабандисту в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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Мужчина подготовился к пересечению границы с незаконным грузом: патроны он завернул в ткань и спрятал в заднем бампере машины.
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