Белорус может на 7 лет лишиться свободы за контрабанду боевых патронов

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-литовской границе гражданина, который пытался вывезти в Литву 16 боевых патронов, спрятав их в бампере своего автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Фото: ГПК Беларуси Латыша со странным набором предметов времен ВОВ задержали на границе

Мужчину остановили 27 мая в пункте упрощенного пропуска "Дотишки" – информацию о контрабанде сотрудники ГПК получили от местных жителей.

"В Литву гражданин нашей страны пытался перевезти 16 боевых патронов калибра 7,62 миллиметра", – сказали в ГПК.

По информации собеседников Sputnik, белорус подготовился к пересечению границы с незаконным грузом: патроны он завернул в ткань и спрятал в заднем бампере машины.

Пограничники передали задержанного, боеприпасы и машину оперативникам Вороновского РОВД. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ): контрабандисту в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до семи лет.