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Житель Витебска нашел ящик с ртутными термометрами и отнес его в МЧС
02.06.2017 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Мужчина обратился к спасателям после обнаружения ящика, в котором находились ртутные термометры, сообщили в пятницу в Витебском областном управлении МЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел в Витебске. По словам местного жителя, ящик он нашел в месте складирования бытового мусора в ГСК "Содружество" по проспекту Черняховского. Спустя некоторое время мужчина решил обратиться в областное управление МЧС.
"Работниками отделения химической и радиационной защиты ПАСО УМЧС термометры помещены в пункт временного хранения ПАСО УМЧС для дальнейшей утилизации", — рассказали в МЧС.
Всего в ящике находилось 35 термометров, в которых содержалось около 300 грамм ртути.
Спасатели напомнили, что ртуть быстро испаряется, а ее пары очень вредны. Металл оказывает поражающее действие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, печень, селезенку, почки.
В МЧС призвали не забывать, что нельзя:
Сотрудники МЧС также напомнили, что желающие сдать ртутьсодержащие приборы могут обратиться в районные отделы МЧС. Там подскажут пункты приема.
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Всего в ящике находилось 35 термометров с ртутью, их поместили в пункт временного хранения ПАСО УМЧС для дальнейшей утилизации
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