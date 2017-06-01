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Житель Витебска нашел ящик с ртутными термометрами и отнес его в МЧС

02.06.2017 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Мужчина обратился к спасателям после обнаружения ящика, в котором находились ртутные термометры, сообщили в пятницу в Витебском областном управлении МЧС.

Житель Витебска нашел ящик с ртутными термометрами и отнес его в МЧС
© Sputnik / Виктор Толочко
Около 10 кг бесхозной ртути обнаружено в Минске

Инцидент произошел в Витебске. По словам местного жителя, ящик он нашел в месте складирования бытового мусора в ГСК "Содружество" по проспекту Черняховского. Спустя некоторое время мужчина решил обратиться в областное управление МЧС.

"Работниками отделения химической и радиационной защиты ПАСО УМЧС термометры помещены в пункт временного хранения ПАСО УМЧС для дальнейшей утилизации", — рассказали в МЧС.

Всего в ящике находилось 35 термометров, в которых содержалось около 300 грамм ртути.

Спасатели напомнили, что ртуть быстро испаряется, а ее пары очень вредны. Металл оказывает поражающее действие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, печень, селезенку, почки.

В МЧС призвали не забывать, что нельзя:

  • прикасаться руками к ртути, следует использовать перчатки для защиты кожи;
  • пользоваться чистящими средствами для очистки места разлива, так как некоторые из средств реагируют со ртутью, образуя опасные для здоровья газы;
  • позволять людям, чья обувь контактировала с ртутью, оставлять ее за пределами зоны разлива;
  • выбрасывать ртуть в помойное ведро;
  • сливать ртуть в канализацию. Это может привести к загрязнению ртутью канализационной системы;
  • стирать предметы, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. Ртуть может загрязнить устройство или попасть в окружающую среду (в сточные воды).

Сотрудники МЧС также напомнили, что желающие сдать ртутьсодержащие приборы могут обратиться в районные отделы МЧС. Там подскажут пункты приема.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Всего в ящике находилось 35 термометров с ртутью, их поместили в пункт временного хранения ПАСО УМЧС для дальнейшей утилизации

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