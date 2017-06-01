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Мешок с человеческими костями обнаружен на участке под Рогачевом

02.06.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в деревне Хатовня Рогачевского района Гомельской области, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном комитете судебных экспертиз.

Мешок с человеческими останками был обнаружен на земельном участке, где ранее стоял дом. 

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы, в том числи для выявления генотипа человека, чьи останки обнаружены", – сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

По его словам, первоначальный осмотр данных останков, который произвели судмедэксперты, показал, что череп проломлен как минимум в шести местах, и если основания полагать – смерть человека была насильственной. 

Он также рассказал, что на этом участке ранее стоял дом, в котором жили два брата – один из них пропал в 2001 году, второй умер в 2010-м. Со слов жителей деревни, мужчины часто ссорились из-за денег матери, которой была выплачена определенная сумма как узнице концлагеря. 

По информации Габрилева, одной из версий произошедшего называется убийство в результате ссоры между братьями.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах одной из версий произошедшего называют убийство из-за денег, которое произошло в начале 2000-х.

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