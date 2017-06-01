На гребном канале в Бресте мужчина из-за приступа сахарного диабета потерял сознание и упал в воду

На гребном канале в Бресте 2 июня спасли мужчину, который из-за приступа сахарного диабета упал в воду.

Как сообщил БелаПАН начальник спасательной станции «Гребной канал» Виталий Семенюк, около 14.30 сотрудники станции во время патрулирования на катере зоны отдыха обнаружили мужчину, лежавшего в камышах у берега.

Он был без сознания, по грудь находился в воде. Мужчину доставили на спасательную станцию. После оказания медицинской помощи сначала работником станции, а затем прибывшей бригадой «скорой» 50-летний брестчанин пришел в сознание. Он госпитализирован.

Установлено, что мужчина гулял вдоль берега с собакой, из-за приступа диабета потерял сознание и упал в камыши.