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Посетителей фестиваля Rock am Ring эвакуировали из-за угрозы теракта

03.06.2017 08:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июн — Sputnik. Полиция Германии проводит расследование после получения сигналов о возможной угрозе теракта на крупном рок-фестивале Rock am Ring, сообщается в заявлении управления полиции Кобленца.

По данным правоохранителей, организатор Rock am Ring вместе с силами безопасности завершили фестиваль преждевременно. Это произошло из-за конкретных сигналов, которые не исключали возможную угрозу теракта. Сейчас в усиленном режиме проводится расследование, отметили в полиции.

Пока не сообщается, что конкретно стало причиной для такой меры. Ввиду теракта в Манчестере был пересмотрен концепт безопасности в преддверии фестиваля Rock am Ring, в результате количество присутствующих на нем правоохранителей увеличили до 1200.

В субботу ряд СМИ сообщил, что полиция задержала двух человек, которые являются работниками субподрядчика, сотрудничавшего с организаторами фестиваля. Как минимум один из них — салафит.

Покинуть фестиваль в пятницу пришлось 90 тысячам зрителей.

Глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц сообщил журналистам, что решение о том, продолжится ли фестиваль по плану, будет принято сегодня.

Рок-фестиваль Rock am Ring должен проходить со 2 по 4 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным СМИ, после сообщений об угрозе теракта задержаны два человека, которые являются работниками субподрядчика, сотрудничавшего с организаторами фестиваля.

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