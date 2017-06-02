79 метров сетей браконьеры раскинули на реке Горынь

Двух мужчин, рыбачивших с лодки с помощью сетей, задержали на Горыни инспекторы Столинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьеры использовали 5 сетей ставных, общая длина которых — 79 метров. На момент задержания они успели выловить пять рыб весом 1,17 кг. Вред, причиненный окружающей среде, оценён в 207 рублей, а стоимость незаконно добытой рыбы составила 9,66 рубля. Рыбу, сети, а также маломерное судно у рыбаков изъяли.

Одного из мужчин ранее уже привлекали к административной ответственности за подобные действия, сообщили Медиа-Полесью в Столинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. В нынешних действиях рыбака усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 281 УК Республики Беларусь «Добыча рыбы запрещенными орудиями, совершенная в течение года после административного взыскания за такое же нарушение».

Материалы проверки переданы в Столинский РОВД.