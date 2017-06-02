В Минске прокомментировали 11 часов Водонаевой в аэропорту

МИНСК, 3 июн Sputnik. Белорусские таможенники не изымали 30 тысяч долларов у российского певца Алекса Малиновского и телеведущей Алены Водонаевой в Национальном аэропорту Минск, заявили Sputnik в компетентных органах.

"Сведений о том, что у данных лиц изъята валюта, нет. За вчерашние сутки в Национальном аэропорту Минск было два случая нарушения провоза валюты. Это были два мужчины. Там совершенно другие суммы, другие фамилии", — сообщили в субботу собеседники Sputnik.

Также агентству пояснили, что в соответствии с белорусским законодательством, через границу можно провозить без декларирования 10 тысяч долларов.

"А если больше этой суммы, то, пожалуйста, через "красный" коридор, и нужно задекларировать", — сказали в компетентных органах.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Малиновского и Водонаеву задержали в минском аэропорту и конфисковали 30 тысяч долларов наличными. Деньги якобы предназначались для оплаты аванса режиссеру нового клипа артистов.

Водонаева в своем аккаунте в Instagram написала, что провела в аэропорту Минска 11 часов. А также добавила, что "с таким сталкиваюсь впервые". Подробнее о произошедшем инциденте в белорусской столице девушка не рассказала.

Алена Водонаева — российская модель, телеведущая и певица. В течение нескольких лет девушка участвовала а реалити-шоу "Дом-2", где зарекомендовала себя в качестве одной из самых скандальных участниц.