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Житель Витебска нашел ящик с ртутными термометрами и сдал его в МЧС
Житель Витебска принес в пожарный аварийно-спасательный отряд ящик с 35 промышленными ртутными термометрами, сообщает
Термометры мужчина обнаружил 2 июня на складе бытового мусора в гаражном кооперативе «Содружество» на проспекте Черняховского. В них было около 300 граммов ртути.
Работники отделения химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда УМЧС поместили термометры в пункт временного хранения для дальнейшей утилизации.
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Термометры мужчина обнаружил 2 июня на складе бытового мусора в гаражном кооперативе "Содружество" на проспекте Черняховского.
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