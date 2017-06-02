Житель Витебска нашел ящик с ртутными термометрами и сдал его в МЧС

Житель Витебска принес в пожарный аварийно-спасательный отряд ящик с 35 промышленными ртутными термометрами, сообщает МЧС .





Термометры мужчина обнаружил 2 июня на складе бытового мусора в гаражном кооперативе «Содружество» на проспекте Черняховского. В них было около 300 граммов ртути.

Работники отделения химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда УМЧС поместили термометры в пункт временного хранения для дальнейшей утилизации.

МЧС напоминает, что ртуть — опасный металл для организма человека. Что делать, если вы обнаружили его или нечаянно разбили градусник, читайте здесь .