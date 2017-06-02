Белорусы на Rock am Ring: эвакуация прошла без паники

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Полиция эвакуировала около 90 тысяч посетителей музыкального фестиваля Rock am Ring в пятницу из-за террористической угрозы. Белорусы, которые находятся на немецком фестивале, рассказали Sputnik, как проходила эвакуация.

Молодые люди находились около главной сцены Rock am Ring, когда на нее вышел мужчина и сообщил об угрозе теракта. Это произошло примерно в 21:10 по местному времени, когда выступала группа Broilers.

"Мы точно не знаем, но, возможно, на сцену вышел мэр города и начал говорить по-немецки. Люди, которые находились рядом с нами, перевели его слова — из-за террористической угрозы нам сказали покинуть территорию фестиваля", — рассказала Sputnik посетительница фестиваля Елена. Девушка добавила, что большинство зрителей отправились в палаточный лагерь, в котором проживают во время Rock am Ring.



© Sputnik/ Палаточный лагерь, в котором живут гости фестиваля Rock am Ring

Белорусы отметили, что после этого сообщения на фестивале "никакой паники вообще не было". Никто не бежал, давка не началась, более того, некоторые люди вообще остались дальше "тусить" на территории Rock am Ring.

"Секьюрити были на выходах, а также по городу. Все было хорошо организовано. Так как людей было очень много на фестивале, часть дорог перекрыли, чтобы все могли быстро разойтись", — отметила Елена.

На настроении ребят из Беларуси эвакуация сильно не отразилась.

"Никто не в депрессии. Нам вчера сказали, что Rammstein сегодня выступит", — сказали белорусы.



© Sputnik/ Расписание выступлений групп 2 июня, когда произошла эвакуация зрителей

Выступление одной из самых известных групп Германии Rammstein было запланировано на 2 июня, однако сорвалось из-за угрозы теракта.

Белорусы также добавили в интервью Sputnik, что организаторы в пятницу официально не говорили, что продолжения фестиваля не будет. Поэтому все сохраняют надежду, что следующие концерты состоятся.

По плану, музыкальный фестиваль Rock am Ring должен проходить 2, 3 и 4 июня.