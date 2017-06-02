МЧС: в Барановичах чуть не погибли под грунтом двое рабочих

МИНСК, 3 июн —Sputnik. Барановичские спасатели извлекли из-под грунта двух рабочих, которые рыли траншею, сообщили в субботу в Брестском областном управлении МЧС.

В минувшую пятницу в 16:48 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее в городе Барановичи на улице Архитектурной, требовалась помощь в извлечении двух человек.

"Один из рабочих — мужчина 1981 года рождения, был засыпан грунтом по пояс. При помощи шанцевого инструмента работниками МЧС он был извлечен из траншеи и передан бригаде скорой медицинской помощи. С травмами пострадавший госпитализирован", — сообщили Sputnik в МЧС.

Второй мужчина — 1967 года рождения, он был полностью засыпан грунтом. При помощи шанцевого инструмента из траншеи пострадавшего спас хозяин домовладения до прибытия подразделений МЧС.

От госпитализации мужчина отказался — покинул место происшествия, уточнили спасатели.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что обрушение грунта произошло при проведении земляных работ по прокладке канализационной трубы на глубине двух метров, отметили в МЧС.