ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС: в Барановичах чуть не погибли под грунтом двое рабочих

03.06.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 июн —Sputnik. Барановичские спасатели извлекли из-под грунта двух рабочих, которые рыли траншею, сообщили в субботу в Брестском областном управлении МЧС.

В минувшую пятницу в 16:48 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее в городе Барановичи на улице Архитектурной, требовалась помощь в извлечении двух человек.

"Один из рабочих — мужчина 1981 года рождения, был засыпан грунтом по пояс. При помощи шанцевого инструмента работниками МЧС он был извлечен из траншеи и передан бригаде скорой медицинской помощи. С травмами пострадавший госпитализирован", — сообщили Sputnik в МЧС.

Второй мужчина — 1967 года рождения, он был полностью засыпан грунтом. При помощи шанцевого инструмента из траншеи пострадавшего спас хозяин домовладения до прибытия подразделений МЧС.

От госпитализации мужчина отказался — покинул место происшествия, уточнили спасатели.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что обрушение грунта произошло при проведении земляных работ по прокладке канализационной трубы на глубине двух метров, отметили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одного из мужчин полностью засыпало грунтом – его спас хозяин домовладения до прибытия подразделений МЧС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белорусы на Rock am Ring: эвакуация прошла без паники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика