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Речицкий районный суд огласил приговор по делу директора турфирмы

03.06.2017 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 3 июня — Sputnik. Скандал разразился прошлым летом, когда обманутые речичане начали обращаться в правоохранительные органы. Как сообщают местные СМИ, многие туристы узнавали о том, что их нет в списках пассажиров, уже в аэропорту.

Туры, которые они оплатили в местной фирме, никто не забронировал и не заказал. Несколько человек все-таки прибыли к месту отдыха, но на второй день их выселили из отеля за неуплату тура. Всего в уголовном деле насчитывается 25 эпизодов, более 50 пострадавших, общая сумма ущерба превышает 60 тысяч рублей.

С 2013 по 2015-й год молодой речичанин возглавлял две разные компании, которые, как выяснило следствие, работали по одной и той же схеме. Клиентам предлагали недорогой отдых в экзотических странах, люди оплачивали путевки, однако принятые на себя обязательства фирмы не выполняли. Полученные от клиентов деньги 23-летний руководитель присваивал себе и распоряжался ими как хотел. Молодому человеку предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и хищении личных документов.

Судебное разбирательство по громкому делу длилось пять месяцев. Все это время обвиняемый находился под стражей. 2 июня в Речицком районном суде ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям. И по всем, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере и в хищение паспорта гражданина Республики Беларусь, суд признал директора турфирмы виновным.

Приговор — семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Хотя сторона обвинения настаивала на восьми годах.

 
Теги: Гомель
 
 
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Клиенты оплачивали туры за отдых в Греции, Египте, Арабских Эмиратах и других экзотических странах, но дальше офиса деньги не уходили.

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