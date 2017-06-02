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Закурил, разлил на себя водку и вспыхнул. В Минске чуть не сгорел мужчина

03.06.2017 14:34 — ЧП | Tut.by  
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После неудачной попытки покурить с ожогами различной степени тяжести 60 процентов тела в одну из больниц Минска попал мужчина. Правда, перед тем как затянуться сигаретой, он случайно разлил на себя водку. Из-за вспышки паров спирта на нем загорелась одежда, рассказали в МЧС.

Все случилось сегодня около 11 утра в одной из пятиэтажек на улице Ландера. Спасателей вызвали соседи, учуяв запах гари.

«По указанному адресу были направлены пожарные расчеты на автоцистернах и автолестнице. И уже через несколько минут, по прибытии к месту вызова, спасателями по внешним признакам ничего не наблюдалось», — говорят в городском МЧС.

Когда приехали спасатели, пострадавший мужчина вместе с женой находились на кухне. Им самостоятельно удалось потушить пожар. «В результате несчастного случая поврежден кухонный стол, напольное покрытие на кухне. Муж хозяйки был госпитализирован», — раскрыли подробности инцидента спасатели.





 
Теги: Минск
 
 
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После неудачной попытки покурить с ожогами различной степени тяжести 60 процентов тела в одну из больниц Минска попал мужчина.

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