СМИ: белорусский педофил задержан в метро Санкт-Петербурга

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Сотрудники полиции северной столицы России задержали педофила из Беларуси, сообщили российские СМИ.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске прокомментировали "11 часов" Водонаевой в аэропорту

Гражданина Беларуси остановили на станции "Ломоносовская" в Санкт-Петербурге, где у него проверили документы.

"В ходе проверки документов было установлено, что он объявлен в розыск УВД Гродненской области в рамках расследования дела о педофилии", — сообщили СМИ Санкт-Петербурга.

Данный гражданин Беларуси подозревается "в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". На родине, в Беларуси, в отношении него было возбуждено уголовное дело, и заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В правоохранительных органах Беларуси не комментируют данную информацию, также там не сообщают, направлен ли запрос на экстрадицию данного гражданина в Гродно.

Вместе с тем, там напомнили, что несколько лет назад в Беларуси ужесточили наказание в отношении педофилов. Теперь максимальный срок за такие преступления — до 10 лет лишения свободы.