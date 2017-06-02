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СМИ: белорусский педофил задержан в метро Санкт-Петербурга
03.06.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн — Sputnik. Сотрудники полиции северной столицы России задержали педофила из Беларуси, сообщили российские СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гражданина Беларуси остановили на станции "Ломоносовская" в Санкт-Петербурге, где у него проверили документы.
"В ходе проверки документов было установлено, что он объявлен в розыск УВД Гродненской области в рамках расследования дела о педофилии", — сообщили СМИ Санкт-Петербурга.
Данный гражданин Беларуси подозревается "в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". На родине, в Беларуси, в отношении него было возбуждено уголовное дело, и заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В правоохранительных органах Беларуси не комментируют данную информацию, также там не сообщают, направлен ли запрос на экстрадицию данного гражданина в Гродно.
Вместе с тем, там напомнили, что несколько лет назад в Беларуси ужесточили наказание в отношении педофилов. Теперь максимальный срок за такие преступления — до 10 лет лишения свободы.
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Задержанного гражданина Беларуси подозревают в "половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
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