Две женщины погибли в ДТП в центре Минска

МИНСК, 3 июн —Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли две женщины, сообщил Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



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По предварительной информации, полученной в ходе осмотра места происшествия, сегодня около 10 часов утра водитель Audi A4, двигаясь по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости, на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин 1953 и 1970 годов рождения, после чего врезался в здание.

От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия. В настоящее время работа следователей и экспертов УГКСЭ по Минску на месте происшествия продолжается, сказал Климович.

По его словам, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по Минску.