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Фестиваль Rock am Ring возобновлен после сообщения об угрозе теракта

03.06.2017 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июн —Sputnik. Работа рок-фестиваля в немецком Нюрбурге возобновилась, согласно программе, в 13:30 по местному времени, сообщили организаторы Rock am Ring.

Полиция провела расследование после получения сигналов о террористической угрозе на одном из крупнейших фестивалей Германии. 2 июня работа Rock am Ring была остановлена преждевременно. Правоохранители провели эвакуацию около 90 тысяч зрителей. Как сообщили Sputnik белорусы, которые находятся на фестивале, эвакуация прошла без паники и давки.

"Секьюрити были на выходах, а также по городу. Все было хорошо организовано. Так как людей было очень много на фестивале, часть дорог перекрыли, чтобы все могли быстро разойтись", — отметила зрительница Rock am Ring Елена.

Несмотря на то, что выступление некоторых групп было сорвано, в том числе популярного харизматичных музыкантов из Rammstein, гости фестиваля не теряли положительного настроя и ждали продолжения Rock am Ring. По плану, фестиваль должен был продлиться еще два дня.

В субботу утром фанаты дождались хороших новостей.

"Rock am Ring 2017 продолжится! После интенсивных поисков и осмотра полицией территории фестиваля террористическая угроза не подтвердилась", — сообщили организаторы Rock am Ring в официальном аккаунте фестиваля в Facebook.

Также они отметили, что "невероятно дисциплинированные поклонники заслужили все наше уважение и благодарность".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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