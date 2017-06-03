Лидер Soundgarden Крис Корнелл перед смертью принял 7 видов лекарств

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Лидер американской культовой группы Soundgarden Крис Корнелл, покончивший жизнь самоубийством, перед смертью принял семь различных лекарств, сообщает издание Rolling Stone . Об этом говорят результаты токсикологической экспертизы, однако полный отчет медиков еще не опубликован.

52-летний музыкант Крис Корнелл был найден мертвым на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта 18 мая.

По данным отчета, Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан. Несмотря на их количество, принятые Корнеллом лекарства "не являются причиной смерти", говорится в отчете.

Ранее СМИ писали, что причиной смерти музыканта стало самоубийство.

Популярность Корнелл обрел в 1990-е, во времена расцвета стиля гранж и групп Nirvana и Pearl Jam. Также он был солистом в еще одной популярной американской группе — Audioslave. Одной из самых известных композиций Корнелла является саундтрек к одному из фильмов "Бондианы" "Казино "Рояль", а также песня Soundgarden "Black Hole Sun".