ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер Soundgarden Крис Корнелл перед смертью принял 7 видов лекарств

03.06.2017 20:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Лидер американской культовой группы Soundgarden Крис Корнелл, покончивший жизнь самоубийством, перед смертью принял семь различных лекарств, сообщает издание Rolling Stone. Об этом говорят результаты токсикологической экспертизы, однако полный отчет медиков еще не опубликован.

Лидер Soundgarden Крис Корнелл перед смертью принял 7 видов лекарств
© YouTube / MovieSounds
Лидер Soundgarden Крис Корнелл скончался после концерта в Детройте

52-летний музыкант Крис Корнелл был найден мертвым на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта 18 мая.

По данным отчета, Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан. Несмотря на их количество, принятые Корнеллом лекарства "не являются причиной смерти", говорится в отчете.

Ранее СМИ писали, что причиной смерти музыканта стало самоубийство.

Популярность Корнелл обрел в 1990-е, во времена расцвета стиля гранж и групп Nirvana и Pearl Jam. Также он был солистом в еще одной популярной американской группе — Audioslave. Одной из самых известных композиций Корнелла является саундтрек к одному из фильмов "Бондианы" "Казино "Рояль", а также песня Soundgarden "Black Hole Sun".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на количество принятых лекарств, они "не являются причиной смерти".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следствие по факту суицида школьника из Барановичей возобновлено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика