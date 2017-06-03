Следствие по факту суицида школьника из Барановичей возобновлено

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Постановление о прекращении предварительного следствия по уголовному делу о доведении до самоубийства барановичского школьника отменено, а следствие возобновлено, сообщает Intex-press со ссылкой на УСК по Брестской области.

Об этом также говорится в письме из прокуратуры Брестской области, которое пришло в адрес Татьяны, мамы погибшего подростка.

Уголовное дело возобновлено, потому что "были заявлены новые доводы мамы, которые требуют исследования и выяснения обстоятельств", сообщили следователи барановичскому порталу.

Как сообщила мать погибшего школьника, в январе она получила от некой девушки фотографии, на которых видно, что ее сын привязан к дереву, а рядом какой-то парень, у которого закрыто лицо майкой. Адвокат женщины считает, что свидетели по делу были опрошены не в полном объеме.

Также портал сообщает, что в феврале мать получила письмо из Брестского облисполкома, в котором говорится, что специальная комиссия провела служебное расследование по факту гибели школьника и выявила нарушения в работе школы по организации профилактической работы среди несовершеннолетних. А к сотрудникам, допустившим нарушения, были применены меры дисциплинарной ответственности.

Со слов матери, незадолго до самоубийства подростка вместе с мамой вызывали в школу на совет профилактики из-за драки с одноклассником, и администрация школы давила на ее ребенка и угрожала колонией.

15-летний подросток был обнаружен мертвым у себя дома 22 декабря 2016 года, эксперты обнаружили у него на теле следы асфиксии.