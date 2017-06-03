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Ночные атаки в Лондоне: шесть погибших и около 50 раненых

04.06.2017 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Шесть человек погибли и около 50 госпитализированы после серии терактов, которая произошла в Лондоне, передает Sputnik International.

Поздним вечером в субботу микроавтобус на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту, а спустя примерно час трое вооруженных ножами террористов атаковали случайных людей возле рынка Боро в британской столице. По некоторой информации на нападавших были одеты "пояса смертника".

Резали всех

По словам очевидцев, нападавшие забегали в пабы и резали всех подряд, некоторые посетители пытались отбиться от террористов, бросая в них бутылки и стулья.

Позже британская полиция сообщила, что нападавшие были ликвидированы. При этом пострадал офицер транспортной полиции, получивший легкое ранение.

Медики всю ночь свозили пострадавших в шесть городских больниц, легко раненым оказывалась помощь на месте, их поместили в отель Andaz, который находится недалеко от Лондонского моста.

Меры безопасности

Полиция эвакуировала всех посетителей питейных заведений в радиусе полутора километров от мест, где произошли нападения. Также были закрыты несколько станций метрополитена.

​В связи с терактами лондонская полиция пообещала увеличить число правоохранителей на улицах столицы.

Лидеры многих государств мира уже выразили соболезнования в связи с терактами в Великобритании, а президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и предложил помощь в расследовании преступлений.

Эти теракты стали третьими по счету за последнее время в Великобритании. 22 марта террорист Халил Масуд направил свой автомобиль на пешеходов на Вестминистерском мосту. Тогда погибли три человека, в числе которых сотрудник полиции, попытавшийся остановить нападавшего.

Ровно два месяца спустя в Манчестере на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде подрыв совершил террорист-смертник. В результате погибли 22 человека. Ответственность за оба теракта взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе полицейской спецоперации трое террористов были ликвидированы, проверка продолжается.

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