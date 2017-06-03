МИД Беларуси отслеживает ситуацию в Лондоне

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выясняет, были ли наши соотечественники среди пострадавших в результате терактов в Лондоне, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

Двойной теракт произошел в минувшую ночь в Лондоне: сначала микроавтобус врезался в людей на Лондонском мосту, затем трое террористов, вооруженных ножами, устроили резню на рынке Боро, где находится много питейных заведений. В результате погибли шесть человек и около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

"МИД в контакте с властями отслеживает ситуацию в связи с терактами в Лондоне, уточняют, были ли среди пострадавших белорусы", — говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства в Twitter.