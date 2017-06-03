ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси отслеживает ситуацию в Лондоне

04.06.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выясняет, были ли наши соотечественники среди пострадавших в результате терактов в Лондоне, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

Двойной теракт произошел в минувшую ночь в Лондоне: сначала микроавтобус врезался в людей на Лондонском мосту, затем трое террористов, вооруженных ножами, устроили резню на рынке Боро, где находится много питейных заведений. В результате погибли шесть человек и около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

"МИД в контакте с властями отслеживает ситуацию в связи с терактами в Лондоне, уточняют, были ли среди пострадавших белорусы", — говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Новости дня
Новости ЧП
 
Ночные атаки в Лондоне: шесть погибших и около 50 раненых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика