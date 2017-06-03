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В Барановичах при обрушении траншеи двух человек засыпало грунтом

04.06.2017 10:14 — ЧП | Tut.by  
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2 июня два человека пострадали при обрушении грунта в Барановичах.


Фото: ОУМЧС

2 июня в 16.48 спасателям поступило сообщение об обрушении грунта в траншее на улице Архитектурной. 31-летнего мужчину засыпало грунтом по пояс, его 49-летнего коллегу — полностью. Первого из песчаного плена извлекли спасатели, второго — хозяин участка. Пострадавших передали медикам. 31-летнего рабочего увезли в больницу, его товарищ от госпитализации отказался.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что обрушение грунта произошло при проведении земляных работ по прокладке канализационной трубы (глубина 2 м)», — сообщили в областном управлении МЧС.

 
 
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31-летнего рабочего увезли в больницу, его товарищ от госпитализации отказался.

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