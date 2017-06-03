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Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Лиде
04.06.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара в квартире в Лиде, сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на четвертом этаже одной из многоэтажек в Лиде. Хозяин был обнаружен в квартире с отравлением продуктами горения.
Спасатели вытащили мужчину 1963 года рождения и передали медикам. Хозяин квартиры также получил ожоги 1 и 2 степени.
Пожаром повреждено имущество в одной из комнат, а также закопчены потолок и стены. Предполагаемой причиной возникновения возгорания называют неосторожность при курении.
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Хозяин квартиры был обнаружен пожарными, он получил ожоги и был госпитализирован.
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