Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Лиде

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара в квартире в Лиде, сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на четвертом этаже одной из многоэтажек в Лиде. Хозяин был обнаружен в квартире с отравлением продуктами горения.

Спасатели вытащили мужчину 1963 года рождения и передали медикам. Хозяин квартиры также получил ожоги 1 и 2 степени.

Пожаром повреждено имущество в одной из комнат, а также закопчены потолок и стены. Предполагаемой причиной возникновения возгорания называют неосторожность при курении.