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Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Лиде

04.06.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли мужчину из пожара в квартире в Лиде, сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском областном управлении МЧС.

Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Лиде
© Pixabay
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Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на четвертом этаже одной из многоэтажек в Лиде. Хозяин был обнаружен в квартире с отравлением продуктами горения.

Спасатели вытащили мужчину 1963 года рождения и передали медикам. Хозяин квартиры также получил ожоги 1 и 2 степени.

Пожаром повреждено имущество в одной из комнат, а также закопчены потолок и стены. Предполагаемой причиной возникновения возгорания называют неосторожность при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяин квартиры был обнаружен пожарными, он получил ожоги и был госпитализирован.

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