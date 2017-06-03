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СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в районе вокзала

04.06.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожного инцидента в столице, в результате которого погибли две женщины, сообщил Sputnik представитель УСК Алексей Климович.

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в районе вокзала
© Фото: пресс-служба Следственного комитета
Смертельное ДТП в районе вокзала: две женщины погибли на месте

Смертельное ДТП произошло накануне утром. Специалисты СК после осмотра места происшествия отметили, что по предварительным данным водитель Audi A4, ехавший по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости, сбил на пешеходном переходе двух женщин, после чего врезался в здание.

Женщины 1953 и 1970 годов рождения погибли на месте происшествия от полученных травм. Мужчина, управлявший "Ауди", задержан.

Следователи вместе со специалистами ГКСЭ провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев. В рамках расследования назначены экспертизы. Ход следствия лично контролирует начальник УСК по Минску.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ход расследования лично контролирует руководство УСК по Минску, назначен ряд экспертиз, водитель задержан.

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