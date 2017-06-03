СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в районе вокзала

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожного инцидента в столице, в результате которого погибли две женщины, сообщил Sputnik представитель УСК Алексей Климович.



© Фото: пресс-служба Следственного комитета Смертельное ДТП в районе вокзала: две женщины погибли на месте

Смертельное ДТП произошло накануне утром . Специалисты СК после осмотра места происшествия отметили, что по предварительным данным водитель Audi A4, ехавший по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости, сбил на пешеходном переходе двух женщин, после чего врезался в здание.

Женщины 1953 и 1970 годов рождения погибли на месте происшествия от полученных травм. Мужчина, управлявший "Ауди", задержан.

Следователи вместе со специалистами ГКСЭ провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев. В рамках расследования назначены экспертизы. Ход следствия лично контролирует начальник УСК по Минску.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

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