|
СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в районе вокзала
04.06.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожного инцидента в столице, в результате которого погибли две женщины, сообщил Sputnik представитель УСК Алексей Климович.
© Фото: пресс-служба Следственного комитета
Смертельное ДТП
Женщины 1953 и 1970 годов рождения погибли на месте происшествия от полученных травм. Мужчина, управлявший "Ауди", задержан.
Следователи вместе со специалистами ГКСЭ провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев. В рамках расследования назначены экспертизы. Ход следствия лично контролирует начальник УСК по Минску.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.
Читайте также:
В Гродно инспекторы задержали водителя в нетрезвом состоянии со сломанной рукой и после инсульта>>
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ход расследования лично контролирует руководство УСК по Минску, назначен ряд экспертиз, водитель задержан.
|
Архив (ЧП)
Комментарии