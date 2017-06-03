В России во время дачного застолья мужчина расстрелял всю компанию: погибли 9 человек

В Тверской области мужчина застрелил девять человек из-за бытового конфликта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района Тверской области России, в садоводческом товариществе «50 лет Октября» на одном из мероприятий. Как предварительно поясняют следователи, в ночь на 4 июня мужчина участвовал в застолье в дачном доме. Во время встречи возникла ссора, он уехал домой, а через некоторое время вернулся с оружием, карабином «Сайга» 12 калибра, после чего открыл огонь по обидчикам и свидетелям. На месте погибли две женщины, а также шесть мужчин.

Девятый труп был найден позже, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко: «В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями».

Одной из женщин удалось выжить — она пряталась под одеялом. Позже она рассказала, что подозреваемый вышел из себя, когда отдыхавшие вместе с ним на даче заявили, что если он не служил в армии, он «не мужик», сообщает Life . В ответ на это мужчина отправился за карабином, а вернувшись, начал всех расстреливать.

По данным полиции, подозреваемый — 45-летний электрик из Москвы. При задержании он был пьян и не пытался сопротивляться.