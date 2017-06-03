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Пьяный мужчина застрелил из ружья девять человек в дачном поселке

04.06.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Бытовой конфликт в дачном поселке под Тверью привел к гибели девяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Трагедия произошла в поселке Редкино в Тверской области в ночь на воскресенье. 45-летний житель российской столицы распивал алкоголь в компании знакомых, постепенно застолье переросло в конфликт.

По информации следствия, москвич в ходе ссоры уехал, затем вернулся с охотничьим ружьем и открыл огонь по своим собутыльникам. По предварительным данным погибли девять человек. Ранее сообщалось о восьми жертвах стрельбы.

Также сообщается, что следователи в ходе осмотра места преступления обнаружили женское тело с огнестрельными ранениями в багажнике одного из автомобилей.

Подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. По информации СК РФ, ранее мужчина не был судим.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Бытовой конфликт в дачном поселке под Тверью привел к гибели девяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России....

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