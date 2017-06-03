Пьяный водитель на BMW перевернулся в Полоцке и ничего не помнит

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пьяного водителя в Полоцке, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел накануне утром на улице Замковой. По информации ГАИ, водитель 1996 года рождения за рулем BMW 520 не справился с управлением, в результате чего автомобиль наехал колесом на бордюрный камень и перевернулся.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, установили, что мужчина, управлявший машиной, находится в алкогольном опьянении — алкотест показал два промилле.

При этом сам водитель рассказал, что машину он взял у друга, выпил и решил покататься. Виновник ДТП пояснил инспекторам, что не помнит, как произошло ДТП, однако не отказывается возместить ущерб.