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Пьяный водитель на BMW перевернулся в Полоцке и ничего не помнит

04.06.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пьяного водителя в Полоцке, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел накануне утром на улице Замковой. По информации ГАИ, водитель 1996 года рождения за рулем BMW 520 не справился с управлением, в результате чего автомобиль наехал колесом на бордюрный камень и перевернулся.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, установили, что мужчина, управлявший машиной, находится в алкогольном опьянении — алкотест показал два промилле.

При этом сам водитель рассказал, что машину он взял у друга, выпил и решил покататься. Виновник ДТП пояснил инспекторам, что не помнит, как произошло ДТП, однако не отказывается возместить ущерб.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пьяного водителя в Полоцке, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД...

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