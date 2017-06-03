Посольство: белорусов среди пострадавших в Турине нет

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Граждан Беларуси среди пострадавших в результате давки во время трансляции футбольного матча в итальянском Турине нет, сообщили в Посольстве Беларуси в Риме.

В субботу, 4 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов в Кардиффе. Итальянский клуб "Ювентус" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:4. Трансляцию матча в специально организованной фан-зоне в Турине смотрели почти 30 тысяч человек. По словам очевидцев, после третьего гола "Реала" в толпе произошел громкий хлопок — предположительно, взорвалась петарда. Он вызвал панику у людей, в итоге началась массовая давка.

По данным префектуры города, на площади Сан Карло пострадали сотни человек. Медицинскую помощь оказали 1527 болельщикам. Причины инцидента устанавливаются.

Большая часть пострадавших отделалась ссадинами и ушибами. Однако две женщины находятся в тяжелом состоянии, также сильно ранен и семилетний ребенок.

По информации Посольства Беларуси в Риме, белорусов среди пострадавших в Турине нет.

Информации о пострадавших белорусах в #Турин нет @AmbasciataBLR и наше почетное консульство продолжают работу тел. +390682081430 @BelarusMID — Belarus Embassy Rome (@AmbasciataBLR) June 4, 2017 ​

Правоохранительные органы Турина работают на месте происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.