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Скоростной поезд сошел с рельсов в Кельне
04.06.2017 18:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Междугородний скоростной поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила газета
© REUTERS Leon Kuegeler
По данным местных СМИ, инцидент произошел утром в воскресенье. В момент схода состава с рельсов в поезде находился только машинист. Сообщается, что он не пострадал.
В результате происшествия были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановили.
Ранее, 1 мая, в Германии также произошел случай на железной дороже. Пассажирский поезд, следовавший в Дюссельдорф, сошел с рельсов вблизи центрального вокзала Дортмунда. Из людей, находившихся в составе, никто не пострадал. После инцидента сообщение с Дортмундом по железной дороге тоже частично приостановили.
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В момент схода состава с рельсов в поезде находился только машинист, он не пострадал.
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