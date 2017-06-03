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Скоростной поезд сошел с рельсов в Кельне

04.06.2017 18:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Междугородний скоростной поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила газета Koelnische Rundschau.

Скоростной поезд сошел с рельсов в Кельне
© REUTERS Leon Kuegeler
Поезд сошел с рельсов в Дортмунде, пассажиры не пострадали

По данным местных СМИ, инцидент произошел утром в воскресенье. В момент схода состава с рельсов в поезде находился только машинист. Сообщается, что он не пострадал.

В результате происшествия были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановили.

Ранее, 1 мая, в Германии также произошел случай на железной дороже. Пассажирский поезд, следовавший в Дюссельдорф, сошел с рельсов вблизи центрального вокзала Дортмунда. Из людей, находившихся в составе, никто не пострадал. После инцидента сообщение с Дортмундом по железной дороге тоже частично приостановили.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент схода состава с рельсов в поезде находился только машинист, он не пострадал.

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