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Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей бани в Кировске
04.06.2017 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Баня, расположенная на территории домовладения в Кировске, загорелась вечером в субботу, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре, после чего оперативно прибыли на место происшествия.
"Работниками МЧС спасен гражданин 1960 года рождения, неработающий", — рассказали в МЧС.
Пострадавшего с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в УЗ "Кировская центральная районная больница". Мужчина находится в тяжелом состоянии.
В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, также повреждены стены бани.
В МЧС отметили, что в качестве причины пожара рассматривается неосторожность при курении.
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Специалисты предполагают, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
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