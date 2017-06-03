Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей бани в Кировске

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Баня, расположенная на территории домовладения в Кировске, загорелась вечером в субботу, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.



© Pixabay Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Лиде

Спасатели получили сообщение о пожаре, после чего оперативно прибыли на место происшествия.

"Работниками МЧС спасен гражданин 1960 года рождения, неработающий", — рассказали в МЧС.

Пострадавшего с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в УЗ "Кировская центральная районная больница". Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, также повреждены стены бани.

В МЧС отметили, что в качестве причины пожара рассматривается неосторожность при курении.