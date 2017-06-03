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Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей бани в Кировске

04.06.2017 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Баня, расположенная на территории домовладения в Кировске, загорелась вечером в субботу, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей бани в Кировске
© Pixabay
Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Лиде

Спасатели получили сообщение о пожаре, после чего оперативно прибыли на место происшествия.

"Работниками МЧС спасен гражданин 1960 года рождения, неработающий", — рассказали в МЧС.

Пострадавшего с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в УЗ "Кировская центральная районная больница". Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, также повреждены стены бани.

В МЧС отметили, что в качестве причины пожара рассматривается неосторожность при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты предполагают, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

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