В Минске от ожогов умер пенсионер, облившийся водкой и решивший закурить

3 июня 67-летний мужчина попал в БМСП с ожогами 94% поверхности тела.

Перед тем как затянуться сигаретой у себя на кухне в одной из пятиэтажек на улице Ландера, мужчина случайно разлил на себя водку. Из-за вспышки паров спирта на нем загорелась одежда .

Спасателей вызвали соседи, учуяв запах гари.

Сегодня днем мужчина умер, сообщили в МЧС.