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В Минске от ожогов умер пенсионер, облившийся водкой и решивший закурить
3 июня 67-летний мужчина попал в БМСП с ожогами 94% поверхности тела.
Перед тем как затянуться сигаретой у себя на кухне в одной из пятиэтажек на улице Ландера, мужчина случайно разлил на себя водку.
Спасателей вызвали соседи, учуяв запах гари.
Сегодня днем мужчина умер, сообщили в МЧС.
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3 июня 67-летний мужчина попал в БМСП с ожогами 94% поверхности тела.
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Архив (ЧП)
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