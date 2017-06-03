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В Минске от ожогов умер пенсионер, облившийся водкой и решивший закурить

04.06.2017 20:00 — ЧП | Tut.by  
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3 июня 67-летний мужчина попал в БМСП с ожогами 94% поверхности тела.

Перед тем как затянуться сигаретой у себя на кухне в одной из пятиэтажек на улице Ландера, мужчина случайно разлил на себя водку. Из-за вспышки паров спирта на нем загорелась одежда.

Спасателей вызвали соседи, учуяв запах гари.

Сегодня днем мужчина умер, сообщили в МЧС.

 
 
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3 июня 67-летний мужчина попал в БМСП с ожогами 94% поверхности тела.

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