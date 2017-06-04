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В Альпах три человека сорвались со спасательного вертолета

05.06.2017 07:15 — ЧП | Tut.by  
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Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах в воскресенье после того, как оборвался канат, поднимавший их на борт вертолета.

Два альпиниста — женщина и мужчина — обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах.

Спасательные вертолет установил местоположение альпинистов, и 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их наверх.

Он закрепил обоих на канат и начал поднимать их на борт вертолета, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье, рассказал представитель полиции.

Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы.

 
 
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Канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье, рассказал представитель полиции.

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